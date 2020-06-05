شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يعيد إحياء صفقة سندات بـ 750 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن بنك دبي الإسلامي أعاد إحياء خطط لإصدار صكوك بالدولار الأمريكي، أو سندات إسلامية، وهي صفقة أرجأها البنك خلال تقلبات السوق المالية في وقت سابق من هذا العام.
وكان البنك عيّن مجموعة من البنوك في فبراير/ شباط لإبرام صفقة، قال مصدر إنها كانت ستبلغ نحو 750 مليون دولار. وتم تأجيل الصفقة بسبب ظروف السوق المضطربة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
وقال مصدران مطلعان إن البنك يدرس الآن إصدار السندات قريباً، وقال أحدهما إن الصفقة يمكن أن تتم الأسبوع المقبل.
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