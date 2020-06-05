استنزاف الوظائف يتواصل في أمريكا.. الجرح عميق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للحصول على إعانة البطالة لما دون المليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس/ آذار؛ لكن الرقم يظل مرتفعاً بصورة مذهلة؛ إذ تسعى الشركات للتأقلم مع بيئة العمل التي تغيرت جذرياً؛ بسبب كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت إجمالاً 2.877 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 مايو/أيار انخفاضاً من 2.126 مليون في الأسبوع السابق عليه.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن تبلغ الطلبات 1.8 مليون في أحدث أسبوع.

وتتراجع طلبات إعانة البطالة منذ أن بلغت مستوى قياسياً عند 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس /آذار. وعلى الرغم من أن القراءة لا تزال مرتفعة، فإن البيانات الأحدث تشير إلى أن الأسوأ قد انتهى بالنسبة لسوق العمل، هذا إضافة إلى بيانات صدرت الأربعاء وأظهرت انخفاضاً أقل من المتوقع في عدد موظفي القطاع الخاص في مايو/أيار.

وسرّحت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة 2,67 مليون موظف إضافي في مايو/أيار بعدما بلغت خسائر الوظائف نحو 20 مليوناً في إبريل/نيسان؛ جرّاء فيروس كورونا المستجد، وفق بيانات نشرتها شركة «معالجة البيانات تلقائياً» (إيه دي بي) المتخصصة في كشوف الرواتب.

وشملت الخسائر جميع القطاعات والأعمال التجارية على مختلف أحجامها على الرغم من أن قطاع التعليم سجّل زيادة متواضعة في التوظيف، بحسب البيانات التي تعد عرضاً تمهيدياً لتقرير التوظيف الشهري التابع للحكومة والمرتقب صدوره الجمعة.

وقال الرئيس المساعد لمعهد أبحاث «أيه دي بي» أهو يلدرمز في بيان: إن «تداعيات أزمة كوفيد-19 تواصل التأثير على الأعمال التجارية بكافة أحجامها».

وأضاف: «بينما لا تزال سوق العمل ترزح تحت وطأة تداعيات الوباء، بلغت خسارة الوظائف ذروتها على الأرجح في إبريل مع بدء العديد من الولايات استئناف الأنشطة التجارية على مراحل».

وخسر قطاع الخدمات الذي يعد محورياً في الولايات المتحدة وحده نحو مليوني وظيفة خلال شهر بينما خسر قطاع الصناعة 719 ألفاً، بحسب التقرير.

لكن الخسائر كانت أقل بكثير من تسعة ملايين وهو الرقم الذي تداوله خبراء الاقتصاد الذين توقعوا انتعاشاً في التوظيف؛ بفضل تحرّك الولايات لإعادة تحريك عجلة اقتصاداتها وحزمة إنقاذ حكومية ضخمة سمحت لبعض الشركات بالاحتفاظ بموظفيها أو إعادة توظيفهم.

وقال إيان شيبردسون من «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إن التقرير «يشير إلى أن إعادة التوظيف في الولايات التي بدأت رفع تدابير الإغلاق كانت ملموسة للغاية».

وتوقع أن تكون الأرقام الرسمية المرتقبة الجمعة في هذا الصدد أفضل من الوضع الحالي.