عبدالرحمن المطيوعي رئيساً لـ «دبي للاستثمار».. أسماء جديدة في مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العمومية لشركة «دبي للاستثمار» التي عقدت، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 425.2 مليون درهم وبنسبة 10% من رأس المال عن عام 2019. وسيكون آخر يوم للمشاركة في الأرباح بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الجاري، فيما سيكون تاريخ استحقاق الأرباح في تاريخ 14 من الشهر ذاته.

وصادقت العمومية خلال اجتماعها عن بعد على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والبيانات المالية عن عام 2019، فيما قامت بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2020-2023.

وانتخب مجلس الإدارة عبدالرحمن غانم المطيوعي رئيساً للشركة، وخالد بن كلبان نائباً للرئيس. ويتألف المجلس من الأعضاء: علي فردان علي الفردان، محمد سيف درويش الكتبي، خالد محمد علي الكمدة بالإضافة إلى عضوين جديدين هما: عبدالرحمن محمد راشد الشارد وحسين ناصر أحمد لوتاه.

وكانت شركة دبي للاستثمار حققت أرباحاً بقيمة 657.6 مليون درهم خلال عام 2019، مقارنة مع 651.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال عام 2018.

وجاء الارتفاع في أرباح الشركة خلال العام الماضي نتيجة انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9%، وكذلك تراجع مخصص انخفاض القيمة على الموجودات المالية والعقود إلى 14.5 مليون درهم.

وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بواقع 1.41 مليار درهم ليصل إلى 20.96 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019 (2018: 19.55 مليار درهم). ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في إجمالي الموجودات إلى الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 66% في شركة جلوبال فارما والتكلفة المتكبدة على تطوير المشاريع العقارية خلال السنة.