أبوظبي تسمح للفنادق تشغيل شواطئها الخاصّة

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة المنشآت الفندقية بالاشتراطات الواجب تطبيقها بشأن إعادة تشغيل الشواطئ الخاصة فيها. وذكرت الدائرة في تعميم لها أنه يمكن للمنشآت الفندقية تشغيل الشواطئ الخاصة بعد تطبيق واستكمال المتطلبات.

وتتضمن اشتراطات ومتطلبات فتح الشواطئ والسماح بالسباحة والتجول على الشواطئ: فحص درجة حرارة جميع الأفراد قبل ارتياد الشواطئ، والإبقاء على مسافة تباعد اجتماعي قدرها متران بين أسرّة التشمس، وعلى الزوار إحضار مناشفهم الخاصة، ووضع المنشفة على السرير، وتعقيم جميع الأسرّة بعد الاستخدام، وضمان تنظيف وتعقيم جميع المرافق بعد الدوام الرسمي، وإلزام المنقذين بارتداء الكمامات، وتعقيم معدات الإنقاذ قبل نوبة العمل أو بعد الاستخدام.

وبحسب المتطلبات يمنع إجراء عمليات تنفس صناعي، وتزويد المنقذين بحقيبة إسعافات أولية تحتوي على قناع إنعاش.

وذكرت الدائرة أنه يمكن تقسيم الشاطئ إلى 3 مناطق موزعة على الأفراد والأزواج، والعائلات والمجموعات.