شكرا لقرائتكم خبر عن تحديثات أمنية لبرامج «سيسكو» و«أندرويد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” دعا الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، المستخدمين إلى ضرورة القيام بتحديث برمجيات تتعلق بشركتي «سيسكو» و«أندرويد» التابعتين لشركة «جوجل» لتلافي ثغرات أمنية خطيرة قامت الشركتان بإغلاقها.

وقال الفريق الوطني لطوارئ الحاسب الآلي إن شركة سيسكو أطلقت تحديثات وحلولاً مؤقتة لعدد من منتجاتها وأنظمتها لإغلاق ثغرات أمنية، 3 منها عالية الخطورة، يمكن أن تتسبب في تنفيذ أوامر خبيثة للمستخدمين.

في السياق طلب الفريق الوطني من المستخدمين القيام بإجراء تحديثات لنظام أندرويد لإغلاق مجموعة من الثغرات قامت شركة جوجل بإغلاق 2 منها عالية الخطورة.

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