شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة ختام الأسبوع..والأسواق الإماراتية تربح 9.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.2% خاسراً 14.63 نقطة ليغلق عند مستوى 7207.78 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.49% خاسراً 17.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3517.600 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وربحت أسواق الأسهم الإماراتية 9.3 مليار درهم.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% خاسراً 14.63 نقطة ليغلق عند مستوى 7207.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.52% رابحاً 337.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7810.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 234.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وتراجع 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.47%، ثم قطاع السعل الرأسمالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.10%، ثم قطاع تجزئة الأغذية نبسبة 1.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.74%.

وارتفع 183 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 5.70%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 4.74%، ثم سهم "تشب" بنسبة 4.19%، فيما تراجع 100 سهماً على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.33%، ثم سهم " أسمنت ينبع" بنسبة 5.19%، ثم سهم "البابطين" بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 356.3 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

رتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.43% رابحاً 18.430 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.138 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 483.59 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 61.1 مليون سهم، بقيمة 223 مليون درهم، عبر تنفيذ 2667 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 10.29%، ثم سهم شركة أريد بنسبة 3.39%، ثم سهم شركة سوداتل للاتصالات بنسبة 2.86%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.82%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.94%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 2.14%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 52 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.35%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.49% خاسراً 17.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3517.600 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 211 صفقة لعدد 27 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

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وارتفعت 3 أسهم على رأسها "مطاحن صلالة" بنسبة 8.76%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، ثم سهم "السوداي للطاقة" بنسبة 1.79%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 2.45%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 1.89%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 1.87%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحاً 8.45 ليغلق عند مستوى 5022.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحاً 5.17 نقطة ليغلق عند مستوى 55458.96 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% رابحاً 15.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4162.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44%، رابحاً 17.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4051.17 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 154.8 مليون سهم بقيمة 24.3 مليون دينار كويتى عبر 6987 صفقة، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.49%، أعقبه قطاعى السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.025، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%.

وجاء سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.55%، يليه سهم الشركة الأهلية للتأمين بنسبة 9.09%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.37%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.27% ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.50%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 4.94%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 2.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1273.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 585.8 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.47% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.51% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن بنسبة 3%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.39%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.33%، فيما ارتفع الخدمات بنسبة نمو 4.88% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.98%، عقارات السيف بنسبة 1.71%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.30%.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.98% رابحاً 39.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2039.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 198.4 مليون سهم محققة ما قيمته 310.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4817 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 5.56%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.61%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.48%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 7.43%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 5.94%، فيما تراجع 12 سهماً، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.50%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 46.9 مليون ورقة بقيمة 60.8 مليون درهم.