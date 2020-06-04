شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يهبط بأكثر من 3% مع استمرار الضغوط على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تويتر" خلال تعاملات يوم الخميس في ظل استمرار الضغوط على صناعة التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أحداث العنف والاحتجاجات في عشرات المدن الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع على امر تنفيذي يزيل الحماية الممنوحة لوسائل التواصل الاجتماعي ويعرضها للمحاكمة، كما يعرضها للمحاسبة من الجهات التنظيمية على إزالة منشورات أو حذف حسابات.

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وجاء ذلك بعد وضع علامة تحذر متابعي "ترامب" من معلومات مضللة على تغريدتين نشرهما على حسابه بموقع "تويتر" تعليقا على التصويت بالبريد، وهاجم "ترامب" الشركة واتهمها بمحاولة التدخل في سير الانتخابات الرئاسية.



وعقب مقتل المواطن "جورج فلويد" على يد شرطي في حادث عنصري وقع بمدينة مينابوليس، نشر "ترامب" أيضا تغريدات هاجم من خلالها المحتجين وهددهم بنشر قوات من الجيش والاعتقال.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 3.3% وأغلق جلسة الخميس عند 33.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 34.9 دولار وأقل سعر عند 33.3 دولار.