شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" ينخفض بأكثر من 2% رغم تفوق مبيعاتها في السوق البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الخميس وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي، ولم يستفيد السهم من بيانات تفوق إحدى سيارات الشركة في المبيعات بالمملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي.



واحتلت سيارة "تسلا" "موديل 3" المرتبة الأولى في قائمة أعلى الموديلات مبيعاً في السوق البريطاني خلال مايو/أيار الماضي.



يأتي ذلك رغم تراجع مبيعات السيارات بحوالي 90% في بريطانيا خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، كما هبطت المبيعات بنسبة 51% في السوق البريطاني خلال أول خمسة أشهر من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة عام 2019.

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وتعرضت مبيعات السيارات في المملكة المتحدة لأكبر تراجع شهري منذ الحرب العالمية الثانية في أبريل/نيسان.



وبلغت مبيعات السيارات في بريطانيا 20.24 ألف وحدة في مايو/أيار، وكان من بينها بييع 852 سيارة من "موديل 3".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 2.1% وأغلق عند 864.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 895.7 دولار وأقل سعر عند 8.58.4 دولار.