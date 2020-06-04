ستاندرد آند بورز 500 يغلق منخفضا ويوقف سلسلة 4 أيام من الصعود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض اليوم الخميس، إذ باع المستثمرون لجني الأرباح قبيل تقرير الوظائف غدا الجمعة، مما ينهي موجة صعود استمرت أربعة أيام قادها ارتفاع في للمعنويات الاقتصادية. ولحق المؤشر ناسداك بستاندرد آند بور 500 في الهبوط، في حين سجل المؤشر داو جونز الصناعي للأسهم القيادية زيادة طفيفة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 11.93 نقطة، أي ما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 26281.82 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 10.52 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 3112.35 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 67.10 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 9615.81 نقطة.

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