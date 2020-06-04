شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 1% مع تلاشي موجة صعود وول ستريت ونزول الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، إذ تراجع الدولار وأوقفت البورصة الأمريكية موجة صعود في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن طغت بيانات تجارة أمريكية ضعيفة على أرقام إيجابية بعض الشيء تتعلق بسوق العمل وتفاؤل حيال انتعاش اقتصادي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1719.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1834 بتوقيت جرينتش. وجرت تسوية عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة بزيادة 1.3 بالمئة إلى 1727.40 دولار.

وبعد صعود قوي أمس الأربعاء، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بالرغم من بيانات تظهر أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية نزلت لأقل من مليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس آذار.

Advertisements

ومما جدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، نما العجز التجاري الأمريكي في أبريل نيسان، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 على التدفق العالمي للبضائع والخدمات، مما دفع الصادرات إلى قاع عشر سنوات.

كما نزل الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1928.95 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 843.03 دولار. وزادت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.82 دولار.