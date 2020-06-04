شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمريكا تفتح منخفضة بعد فقدان زخم موجة الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الخميس إذ فقدت موجة من الصعود غذتها آمال في انتعاش اقتصادي من التباطؤ الذي أدى إليه فيروس كورونا الزخم، حتى مع تراجع عدد طلبات إعانة البطالة لأقل من مليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس آذار. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 43.40 نقطة، أي ما يعادل 0.17 بالمئة، إلى 26226.49 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 11.31 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 3111.56 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 33.26 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 9649.65 نقطة.

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