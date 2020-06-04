شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة أمريكية: فورد تؤجل عودة العمل بسبب "معدات الحماية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فورد لسيارات أنها أجلت خطط عودة العمال إلى مكاتبهم المقررة أن تبدأ نهاية يونيو الجاري إلى سبتمبر، وفقا لشبكة CNBC.

وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة للتأكد من وجود ما يكفي من معدات الحماية الشخصية للعمال وللحصول على الوقت لتعديل المرافق للسماح ببروتوكولات التباعد الاجتماعي المناسبة للحد من انتشار كورونا.

قالت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني الخميس "لا تزال صحة وسلامة القوى العاملة هي أولويتنا ونريد أن نضمن أن يكون لدينا معدات الوقاية الشخصية الكافية لجميع العاملين بالإضافة إلى الإمداد المناسب للذين سيعودون في وقت لاحق هذا الصيف"

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أعلنت شركة فورد في أبريل الماضي عن خطط عودة موظفيها في الولايات المتحدة لبدء الى العمل في أواخر يونيو وأوائل يوليو، تضم الشركة حوالي 190 الف موظف حول العالم في نهاية العام الماضي من ضمنهم 100 الف الذين عادوا بالفعل إلى وذكر متحدث يوم الخميس أن حوالي 12000 موظف غير صناعي عادوا إلى العمل في الولايات المتحدة.

بدأ موظفو فورد البالغ عددهم 56000 موظف في العودة إلى العمل في منتصف مارس، حيث بدأ الإنتاج المحدود لأمريكا الشمالية في 18 مايو بينما تستمر المصانع في إضافة التحولات والإنتاج تدريجيًا.

وعاد عمال الإنتاج للعمل مع بروتوكولات وإجراءات السلامة الهامة المعمول بها للمساعدة في الكشف عن الموظفين المصابين وإبطاء انتشار المرض.

تضمنت الإجراءات التنظيف الشامل والزام العمال بارتداء اقنعة الوجه بالإضافة الي اجراء الفحوصات الطبية وقياس درجة الحرارة بما في ذلك ماسحات الجسم الحرارية عند دخول المبنى.