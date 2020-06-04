سعر الدولار يسجل 16.13جنيه فى البنك الأهلي بمنتصف اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 4-6-2020، ارتفاعه أمام الجنيه المصرى للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، بارتفاع قدره ما بين 10 و12 قرش بمنتصف تعاملات اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.13 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.08جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.13 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.08جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش. 16.23 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.18 جنيه بارتفاع قدرة 8 قروش.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.02 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.02 جنيه للشراء. 16.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر16.13 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.01 جنيه بارتفاع قدرة 12قرش. سعر الدولار فى بنك مصر16.13 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.01 جنيه بارتفاع قدرة 12قرش. 16.23 جنيه للبيع مقابل سعره 16.11 جنيه بارتفاع قدرة 12 قرش

سعر الدولار فى بنك القاهرة16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.1جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش. سعر الدولار فى بنك القاهرة16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.1جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش. 16.25 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.2 جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.1 جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.1 جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش. 16.25 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.2 جنيه بارتفاع قدرة 5 قروش. Advertisements

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.03جنيه بارتفاع قدرة 12 قرش. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.03جنيه بارتفاع قدرة 12 قرش. 16.25 جنيه للبيع مقابل سعره 16.13 جنيه بارتفاع قدرة 12 قروش.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.02 جنيه بارتفاع قدرة 13 قرش. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.02 جنيه بارتفاع قدرة 13 قرش. 16.25 جنيه للبيع مقابل سعره 16.12جنيه بارتفاع قدرة 13 قرش.

سعر الدولار فى بنك عودة16.13 جنيه للشراء مقابل سعره 16.03جنيه بارتفاع قدرة 10 قروش. سعر الدولار فى بنك عودة16.13 جنيه للشراء مقابل سعره 16.03جنيه بارتفاع قدرة 10 قروش. 16.23 جنيه للبيع مقابل سعره 16.13جنيه بارتفاع قدرة 10 قروش. ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر. ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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