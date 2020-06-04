شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تسجل تراجعا قياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بوتيرة قياسية جديدة في أبريل، لكن ليس بالقدر الكبير المتوقع، إذ تراجع التسوق لجميع السلع تقريبا بما في ذلك الأغذية والمشروبات خلال شهر كامل من إجراءات العزل العام التي تستهدف مكافحة فيروس كورونا في أنحاء التكتل.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الخميس إن المبيعات في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفضت 11.7 بالمئة في أبريل مقارنة مع مارس و19.6 بالمئة على أساس سنوي.

يأتي ذلك مقارنة مع توقعات السوق بتراجع 15 بالمئة و22.3 بالمئة على الترتيب وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.

والانخفاض على أساس شهري الأكبر في بيانات يوروستات التي تعود إلى عام 1999، متجاوزا التراجع القياسي السابق المسجل في مارس والبالغ 11.1 بالمئة.

Advertisements

والتغير على أساس سنوي هو الأسوأ على لإطلاق في البيانات التي ترجع إلى عام 2000. ولم تسجل البيانات السنوية قبل مارس معدلا سلبيا منذ نهاية 2013. كما أنها أربعة أمثال حجم الانخفاض المسجل في فبراير 2009 أسوأ شهر في الأزمة المالية التي حدثت بين عامي 2008 و2009.

وكانت النقطة المتألقة الوحيدة ممثلة في ارتفاع قوي بنسبة 10.9 بالمئة على أساس شهري في الطلبات عبر البريد والتسوق الإلكتروني.

وسجلت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ والأدوية والمنتجات الصحية انخفاضا، على الرغم من أنها ارتفعت على أساس سنوي بعد عمليات تخزين واسعة النطاق في مارس.

وكان أشد انخفاض في وقود السيارات والملابس والأحذية.