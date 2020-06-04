شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظ البنك المركزى: تعديلات لتسهيل منح قروض السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى يعمل بمنظومة متكاملة مرتبة وليست مجرد مبادرات، ولدينا نوعين من العملاء عملاء منتظمين وعملاء غير منتظمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز : هناك حوالى 4 مبادرات للعملاء غير المنتظمين والذين تقل مديونياتهم عن مليون جنيه لنعيد هذه المنظومة إلى دائرة الاقتصاد ويعود للمنظومة، وكان لابد من تعديل القائمة السوداء وضمت حوالى 8 ألاف شركة و100 ألف من الأفراد، حتى اصبح العميل غير المنتظم إلى منتظم.

وأكمل: "البنك المركزى دائما سباق ويدرس السوق ويعرف احتياجاته وهناك مبادرات قديمة وتعمل إلى الآن منها مبادرة من 2016 وما زالت مستمرة وخاصة بالشركات الصغيرة، وفى ظل أزمة كورونا كان لابد أن يتخذ البنك المركز مجموعة إجراءات للحد من تأثيرها على الاقتصاد المصرى وتستطيع الشركات حاليا الحصول على قروض بفوائد ميسرة للقدرة على الإنتاج وتأجيل أقساط القروض بدون فوائد أو غرامات لمدة 6 أشهر، وهناك تحفيز قوى للقوة الشرائية لتحفيز حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادى وهذا يعود بالنفع على القطاع المصرفي والقطاع المصرفي المصرى من أقوى القطاعات في العالم.

وتابع: مبادرة السياحة تم رفعها بـ50 مليار جنيه وتم تخفيض فوائدها إلى 8 % متناقصة وممكن للبنك أن يعكى قرض على 15 سنة، ونعطى فترة سماح لمدة 6 أشهر بدون فوائد أو أقساط ثم يبدأ التقسيم لمدة سنتين، واهتمت في الأونة الأخيرة بالتصديق مع وزير المالية والغرف السياحية والبنك المركزى لبعض التعديلات لتسهيل عمليات المنح وسيعلن عنها في غضون الأسبوع القادم.