شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تنشئ جهاز استثمار لإدارة أصول الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التليفزيون الرسمي اليوم الخميس، نقلا عن مرسوم سلطاني إن حكومة سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية. وسيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية. وأضاف أن جهاز الاستثمار سيحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

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