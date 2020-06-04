شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك: الدول المنتجة للنفط تقدم دعمًا قويًا للاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بالدعم غير المسبوق الذى تقدمه الدول المنتجة للنفط الأعضاء فى إعلان التعاون "أوبك +" للاقتصاد العالمى فى ظل الأوقات الصعبة الراهنة الناجمة عن جائحة "كورونا" والتى تتطلب تعاونًا وتنسيقًا دوليًا رفيعًا.

وقال باركيندو - فى تصريحات اليوم الخميس، بمناسبة بدء الاجتماع الفنى السابع للخبراء والتقنيين فى دول "أوبك" وخارجها - أن الاجتماع الفنى بمثابة منصة للدول الأعضاء فى "أوبك" وخارجها لمناقشة الأمور الفنية وتبادل وجهات النظر حول ظروف سوق النفط.

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وشدد باركيندو على حاجة صناعة النفط فى العالم إلى اتخاذ إجراءات قوية فى ظل الظروف الصعبة الراهنة لإعادة التوازن والاستقرار للصناعة.