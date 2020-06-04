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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع اعلى 1.26 أمام الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه امام أغلب العملات الرئيسية وتجاوز مستوى 1.26 أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس.
يأتي ذلك في ظل التفاؤل حيال استئناف مفاوضات "بريكست" وإحراز تقدم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في ملف ما بعد الخروج.
وتحدثت وكالات أنباء عن مرونة محتملة بين لندن وبروكسل في إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين وإمكانية التوصل إلى اتفاق.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في بريطانيا مستوى 28.9 نقطة في الشهر الماضي، بينما توقع محللون تحقيق القراءة 29.5 نقطة.
وتكافح المملكة المتحدة لاحتواء فيروس كورونا وتعمل بشكل تدريجي على اتخاذ خطوات من شأنها إعادة فتح الاقتصاد البريطاني بعد أشهر من الإغلاق.
وبالتزامن مع ذلك، تعمل العديد من دول الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح اقتصاداتها تدريجيا من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.26 دولارن وسجل أعلى سعر عند 1.2633 بينما سجل أقل سعر عند 1.25 دولار.
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