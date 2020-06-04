شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بعد 3 أيام من التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس للمرة الأولى في أربعة أيام وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة غدا مع توقعات بارتفاع قوي في معدل البطالة قرب 20% فضلا عن فقدان ما يصل إلى ثمانية ملايين وظيفة.

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واظهرت بيانات اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا اخفضت إلى 1.87 مليون طلب بينما توقع محللون القراءة 1.82 مليون طلب في الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.3% أو ما يعادل 22.6 دولار وأغلق المعدن النفيس الجلسة عند 1727.4 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر عند 1729 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1698.9 دولار.