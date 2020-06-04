شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره متأثراً بصدور بيانات أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات حكومية جاءت دون التوقعات، وذلك قبيل تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات اليوم عن أن طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفضت إلى 1.87 مليون طلب بينما توقع محللون القراءة 1.82 مليون طلب في الأسبوع الماضي.

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وعلاوة على ذلك، صعد العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 16.7% إلى 49.4 مليار دولار في أبريل/نيسان في حين توقع محللون تسجيل عجز بحوالي 41.5 مليار دولار.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقرير الوظائف الشهري، ومن المتوقع فقدان الاقتصاد ثمانية ملايين وظيفة في مايو/أيار وارتفاع معدل البطالة إلى 19.5% من 14.7%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 96.6 نقطة.