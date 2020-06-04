شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية التمدين العقارية تبحث توزيعات الأرباح في 28 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة التمدين العقارية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري، لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 5 فلوس لكل سهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

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وستصوت الجمعية على صرف مكافأة بقيمة 60 ألف دينار، لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

هذا وستصدق الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 40.2% خلال عام 2019، إلى 7.6 مليون درهم، مُقابل صافي ربح بلغ 5.4 مليون دينار خلال العام 2018.