شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "ميدغلف" المتراكمة تتراجع إلى 17% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 136.48 مليون ريال وذلك بنسبة 17.06% من رأسمالها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض خسائر الشركة المتراكمة يعود إلى إطفاء مبلغ 120 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة، طبقاً لما أقرته الجمعية العامة العادية للمساهمين، بجلستها المُنعقدة أمس الأربعاء.

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وأفاد البيان، بأنه لا يوجد أي تأثير من استخدام الاحتياطي النظامي للشركة على التزاماتها المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح (قبل الزكاة) بلغ 19.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 204.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 213.6% نتيجة ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 11.5% وارتفاع دخل عمولات إعادة التأمين بنسبة 83% بالإضافة إلى انخفاض احتياطي عجز الاقساط حسب توصية الخبير الاكتواري.