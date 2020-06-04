الخطوط الجوية القطرية تستأنف الرحلات لأكثر من 40 وجهة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية

قالت الخطوط الجوية القطرية يوم الخميس إنها تعيد تدريجيا بناء شبكتها واستئناف الرحلات إلى أكثر من 40 وجهة، بما في ذلك بانكوك وبرشلونة وعدة مدن في باكستان.

وأعلنت شركة الطيران أيضا في بيان عن استئناف لاحق للرحلات إلى مراكز أخرى بما في ذلك برلين ونيويورك.