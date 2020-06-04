شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب صدور بيانات حكومية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات حكومية إيجابية.



ولا يزال المستثمرون حول العالم يركزون على إجراءات إعادة فتح الاقتصاد حول العالم في إشارة إلى إمكانية تعافي الإنفاق والأنشطة الصناعية والخدمية في عدد من الدول.



وأظهرت بيانات حكومية في أستراليا اليوم تحقيق فائض في الميزان التجاري بنحو 8.80 مليار دولار أسترالي بينما توقع محللون فائضا عند 7.5 مليار دولار أسترالي.

Advertisements



وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 17.7% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر الأسترالي بنسبة 17.9%.



وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا سجل انكماشا بنسبة 0.3% في الربع الأول دون توقعات بانكماش نسبته 0.4%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6947، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6987 في حين سجل أقل سعر عند 0.6882.