شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتجه نحو الارتفاع خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس حيث تحولت إلى الصعود بعد افتتاحيتها على تراجع عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفضت إلى 1.87 مليون طلب بينما توقع محللون القراءة 1.82 مليون طلب في الأسبوع الماضي.

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وصعد العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 16.7% إلى 49.4 مليار دولار في أبريل/نيسان في حين توقع محللون تسجيل عجز بحوالي 41.5 مليار دولار.



من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي الأوروبي تثبيت الفائدة دون تغيير، لكنها عزز حجم برنامجه لمشتريات الأصول بنحو 600 مليار يورو (674 مليار دولار) إلى 1.35 تريليون يورو (حوالي 1.5 تريليون دولار).



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 26327 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنحو نقطة واحدة إلى 3123 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 9687 نقطة.