شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس يتحول إلى الارتفاع وسط استمرار تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والنظر إلى عوامل الطلب العالمي على السلع في ظل إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.



وتواصل الولايات المتحدة وغيرها من الدول إعادة فتح اقتصاداتها في قطاعات مختلفة من بينها الأنشطة الصناعية التي تستخدم معادن متنوعة في الإنتاج، وعلى رأسها النحاس.



وبالتزامن مع ذلك، هدأت التوترات بين الولايات المتحدة والصين نوعاً ما في الآونة الأخيرة بعد تراشقات واتهامات متبادلة بشأن منشأ فيروس "كورونا".

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لكن لا تزال هناك انتقادات من دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة للصين بعد إقرار الأخيرة قانونا جديدا للأمن القومي في هونج كونج يثير القلق بشأن الحريات، وهو ما دفع البيت الأبيض لفرض عقوبات على مسؤولين في بكين وهونج كونج وإنهاء المعاملة الخاصة التجارية لهذا الإقليم.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملاتت الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 2.49 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.49 دولار وأقل سعر عند 2.45 دولار.