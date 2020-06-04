شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد قليلا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، فى ظل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ،وبسبب شكوك حول قيام تحالف أوبك بلس بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية ، ويكبح الخسائر انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعد انخفاض غير متوقع فى مخزونات الخام التجارية ،وهبوط إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ عام 2018.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 36.40$ ، من مستوى الافتتاح عند 36.73$، وسجل أعلى مستوي عند 37.06$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 39.06$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 39.58$ ، وسجل أعلى مستوي عند 39.72$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 38.15$ للبرميل.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت "تسليم يوليو" انخفضت بنسبة 0.25% ، بعدما سجلت فى وقت سابق مستوي 40.51$ للبرميل ،الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي.

على حسب وكالة "رويترز" قالت مصادر إن السعودية وروسيا اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة شهر حتى نهاية تموز/يوليو المقبل ، بعد موافقة معظم الدول الأعضاء فى تحالف أوبك بلس.

لكن من غير المرجح أن يعقد التحالف العالمي اجتماعا عبر الانترنت كانت تنتظره الأسواق فى وقت لاحق اليوم الخميس لمناقشة التخفيضات ،وعلى حسب المصادر أصبح هذا الاجتماع مشروطا بموافقة الدول التي لم تلتزم بتنفيذ كامل حصص الخفض الحالية.

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وفى حالة الفشل فى الاتفاق على تمديد التخفيضات الحالية ،يعني أن تحالف أوبك بلس سيمضي فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى نيسان/أبريل الماضي ، تقليص التخفيضات من 9.7 مليون برميل إلى 7.7 مليون برميل يوميا بداية منذ تموز/يوليو حتى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.

وفى نفس الإطار ، لا تخطط المملكة العربية السعودية بجانب الكويت والإمارات تمديد تخفيضات إنتاج طوعية تبلغ 1.18 مليون برميل بعد حزيران/يونيو الجاري ،بغض النظر عن قرار تحالف أوبك بلس.

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 29 أيار/مايو، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ،يعد هذا الانخفاض هو الثاني خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،فى علامة إيجابية على استمرار تحسن مستويات الطلب والاستهلاك فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد تخفيف القيود ضد جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل ، فى تاسع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.3 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

انخفض إنتاج الولايات المتحدة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بنحو 1.9 مليون برميل يوميا ، بما يعادل حوالي 15% تقريبا من إجمالي الإنتاج ،بسبب إغلاق واسع فى منصات استخراج النفط الصخري ، فى ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين ، عقب اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.