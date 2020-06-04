شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أدنى مستوى فى 3 أشهر قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثامن على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بعدما أعلن المركزي الأوروبي توسيع برنامج شراء السندات بزيادة أكبر من توقعات السوق ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأمريكية ،والتي توضح مدي تعافي سوق العمل فى الولايات المتحدة ، بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 97.10 نقطة الأدنى منذ 12 آذار/مارس الماضي ، و مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.32 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.63 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل تراجع الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وفى ظل تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف فى الولايات المتحدة ردا على مقتل جورج فلويد.

تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وهو ما انعكس على صعود معظم أسواق الأسهم العالمية لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بعدما عززت بيانات فى الصين والولايات المتحدة ، آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

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قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس توسيع برنامج التحفيز "برنامج مكافحة الأوبئة" بمقدار 600 مليار يورو إلى إجمالي 1.350 تريليون يورو من مشتريات السندات شهريا حتى نهاية 2022 ، بهدف دعم الاقتصاد الذي يواجه خطر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية ،فى حين توقعات الأسواق زيادة البرنامج بمقدار 500 مليار يورو فقط.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم مدي تحسن سوق العمل فى أكبر اقتصاد فى العالم ، بعد تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، المزيد من البيانات الإيجابية يعزز شهية المخاطرة ،الأمر الذي من المتوقع أن يوسع من الخسائر الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.820 مليون فى الأسبوع المنتهي 30 أيار/مايو من 2.123 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدي غلق الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 40 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.