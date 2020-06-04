شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلي عن ذروة 3 أشهر قبيل قرارات البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الأربع جلسات الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل بالأمس ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي ، فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 10:57 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 2.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 369.09 نقطة ، بعد صعود قوي لقطاع التأمين بقيادة شركة أكسا الفرنسية ،وبيانات عززت آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، متخليا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 1.5% ، بسبب عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد موجة من المكاسب القوية.

من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن أحدث قرارات السياسة النقدية بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش ، وسط توقعات قوية بتوسيع برنامج شراء السندات المخصص لمجابهة أزمة فيروس كورونا ، ضمن محاولات التغلب على أسوأ ركود اقتصادي فى منطقة اليورو منذ الحرب العالمية الثانية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 1.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى منذ أوائل آذار/مارس الماضي ، بدعم آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة الفيروس التاجي ، بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.6% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 نسبة 0.6% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3 %.