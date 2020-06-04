شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع والأنظار على قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم عمليات شراء حول مستويات 1,700$ للأونصة ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم قرارات البنك المركزي الأوروبي ،والتي قد تتضمن توسيع برنامج التحفيز النقدي الطارئ.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,710.73$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,698.72$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,696.74$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب"" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 17 نيسان/أبريل الماضي ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,689.16$ للأونصة.

تعاذ تلك الخسارة الكبيرة إلى تراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية لذروة ثلاثة أشهر ، بفضل بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الصين ، وفقد القطاع الخاص الأمريكي وظائف أقل بكثير من توقعات الخبراء.

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يدعم فى الوقت الحالي تعافي أسعار الذهب عمليات شراء حول مستويات الحاجز النفسي عند 1,700$ للأونصة ،فى انتظار قرارات المركزي الأوروبي ،والتي قد توسع من نطاق تلك العمليات.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتوسيع حجم برنامج التحفيز النقدي الطارئ "برنامج مكافحة الأوبئة " الذي يبلغ قيمته 750 مليار يورو بمقدار 500 مليار ليصبح إجمالي مشتريات السندات 1.250 تريليون يورو شهريا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 4.09 طن متري، فى سادس زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,133.37 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.