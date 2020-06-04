أوراكل يعزز من مكاسبه – تحليل – 04-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.39% بما يعادل 0.21 نقطة ليستقر على سعر 53.49 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم. Advertisements تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 55.85، طيلة ثبات الدعم 51.57. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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