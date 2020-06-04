شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استقرار تداولاته اعلى مستوى 386.76 مؤكداً على اختراقه، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.55% بما يعادل 1.90 نقطة ليستقر على سعر 348.35 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طالما ظل مستقراً أعلى مستوى 386.76، ليستهدف مستوى المقاومة 421.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد