إيه إم دي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 04-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي ليستعيد به تعافيه ويرتفع من جديد، مستنداً بهذا الانخفاض الأخير لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.51% بما يعادل -0.81 نقطة ليستقر على سعر 52.73 دولار، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.22، بشرط ثبات مستوى الدعم 51.21.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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