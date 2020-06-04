أمازون يقترب من أعلى مستوياته على الاطلاق – تحليل – 04-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 2,461.50، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 5.99 نقطة ليستقر على سعر 5.99 نقطة ليستقر على سعر 2,478.40 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وكذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة 2,461.50، ليستهدف مستوى المقاومة 2,600.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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