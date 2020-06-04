شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول حاجز 0.6900، وطالما أن السعر فوق 0.6884، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسره هذا المستوى سيحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض والتوجه نحو 0.6695 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 0.7200. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6970 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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