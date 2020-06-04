شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليقترب من المقاومة المحورية 39.85، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتسهيل مهمة السعر بالتوجه نحو أهدافنا الرئيسية التي تتواجد عند 42.40 وتمتد إلى 43.25.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 39.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد