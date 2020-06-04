شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على تماسكه فوق مستوى 36.10، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من تقديم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستوى 41.04 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 36.10 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 39.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد