شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الفضة التذبذب حول المتوسط المتحرك 50، بانتظار تفعيل الإشارة الإيجابية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك لدفع السعر للارتفاع خلال الجلسات القادمة، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 17.10، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المتوقع يتواحد عند 18.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي