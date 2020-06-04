شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1691.10، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو هدفنا الرئيسي الأول عند 1764.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1691.10 لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1750.00

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد