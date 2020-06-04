شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أكسا للتأمين ترتفع 32% بالربع الأول لزيادة الفائض من عمليات التأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أكسا للتأمين التعاوني، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 31.6% خلال الربع الأول من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان منشور على موقع "تداول" المالي، اليوم الخميس، بتحقيق صافي ربح بلغ 35.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 26.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الأول من العام 2020 إلى ارتفاع الفائض من عمليات التأمين (يعود بشكل رئيس الى التحسن في قطاعي الممتلكات والحوادث). بالإضافة إلى أن الزيادة في عائدات الأستثمار بمقدار 1.5 مليون ريال لحملة الوثائق والمساهمين مجتمعين ساهم في زيادة صافي الربح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

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وارتفع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 14.3% إلى 10.4 مليون ريال مقابل 9.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2019.

وفي المُقابل ارتفع صافي المطالبات المتحملة 227.5 مليون ريال مقابل صافي مطالبات متحملة بلغ 223 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2019.

هذا وحققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 511.1 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمينية بلغ 528.8 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 108.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 76.4 مليون ريال في العام 2018.