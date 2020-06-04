شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي التجاري يبدأ إصدار صكوك إضافية بالريال السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي التجاري، اليوم الخميس، عن البدء في إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، وذلك من خلال طرح خاص.

وقالت البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك المراد طرحها بناءً على ظروف السوق، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب 10 مليون ريال سعودي.

وأشار البيان، إلى أن الطرح سيبدأ بتاريخ اليوم الخميس الموافق 4 يونيو الجاري وينتهي في 31 ديسمبر 2020، علماً بأن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة حسب التعريف الوارد بالمادة 9 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

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وبحسب البيان، قام البنك بتعيين الأهلي كابيتال منفردا كمدير لسجل الاكتتاب ومنسقاً رئيسياً ومديراً للاكتتاب وذلك للطرح الخاص المحتمل.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 2.83 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.78 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2019، بارتفاع 2.1%.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح إلى زيادة صافي الدخل بنسبة 2.1% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.