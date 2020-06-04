شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أسمنت ينبع تعتمد توزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت ينبع، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019 من رصيد الأرباح المبقاه، وبقيمة 196.875 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 157.5 مليون سهم، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن احقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، على أن يتم الإعلان عن موعد الصرف لاحقاً.

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وتجدر الإشارة إلى أن أسمنت ينبع قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من 2019 بقيمة 118.125 مليون ريال، بما يعادل 75 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح صافي أرباح بلغ 92.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 72.9 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 97.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 81.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض الزكاة للفترة.