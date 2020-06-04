شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الغاز والتصنيع تتراجع 64% بالربع الأول لانخفاض الإيرادات الاستثمارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 63.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 33.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 92 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 33.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 32.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى الانخفاض في الإيرادات من الاستثمارات، نتيجة التوزيعات الاستثنائية التي حصلت عليها الشركة من قبل إحدى الشركات المستثمر فيها (الشركة الوطنية للغازات الصناعية) في الربع الأول من العام 2019، حيث كانت حصة الشركة من تلك التوزيعات قد وصلت إلى 81 مليون ريال.

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يضاف إلى ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بـ 4.3 مليون ريال، والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1.9 مليون ريال، بسبب ارتفاع مصاريف الاستهلاك الناتجة عن رسملة عدد من المشاريع إضافة إلى المصاريف الاستشارية.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 528.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 495.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 109.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 89.9 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار بـ65.8 مليون ريال على الرغم من ارتفاع تكلفة الاستشارات بـ 14.5 مليون ريال ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها بـ 6.4 مليون ريال ومخصص مطالبات الزكاة بـ 20.0 مليون ريال.