أرامكو ترجئ إعلان أسعار الخام لعقود يوليو انتظارا لاجتماع أوبك+

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:53 مساءً, 4 يونيو 2020 م المناطق - رويترز قالت “وكالة رويترز” اليوم الخميس إن من المقرر أن ترجئ أرامكو إعلانها عن أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو المقبل حتى يوم الأحد على الأقل انتظارا لنتائج اجتماع منتجي أوبك+.

وحسب رويترز قالت مصادر في أوبك+ اليوم الخميس إنه ما زال من الممكن عقد اجتماع هذا الأسبوع فقط إذا تعهدت الدول غير الملتزمة بالتخفيضات بتحسين امتثالها للتخفيضات القائمة.

وما زالت أوبك+ تبحث موعد عقد اجتماعها الوزاري افتراضيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات حالية لإنتاج النفط.

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