شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم جنيهين.. وعيار 21 بـ767 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا ملحوظا بقيمة جنيهين، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر 767 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب، وكذلك ارتفاع سعر الدولار في مصر ليتخطي 16 جنيها لأول مرة منذ مطلع 2020.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 657 جنيه للجرام.

وعيار 21 سجل 767 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 876 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6136 جنيها.

سعر أوقية الذهب 1705 دولار.

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قررت الشعبة العامة للمعادن الثمينة في الغرف التجارية، الاتفاق مع كافة تجار بيع المشغولات الذهبية في مصر، علي الزام كافة زوار محال الذهب من المستهلكين بارتداء كمامات قبل دخول المحال، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين وكذلك المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، أنه سيتم الزام جميع العاملين وكذلك المواطنين بارتداء كمامات، كشرط أساسي لدخول المحال، وذلك حفاظا على الصحة العامة.

وناشد نائب رئيس الشعبة، كافة المستهلكين مرتادي المحال التجارية لبيع المشغولات الذهبية، بضرورة ارتداء الكمامات، وذلك للمساعدة في إجراءات حماية الجميع من فيروس كورونا.

ودفع اتجاه المستثمرين لشراء الذهب فى ارتفاع الأسعار عالميا، نتيجة زيادة الطلب على المعدن النفيس، مع توقعات استمرار موجة صعود المعدن خلال الفترة المقبلة، فى ظل استمرار التوتر بين الصين وأمريكا وكذلك غموض حول مصير النمو العالمى فى ظل أزمة فيروس كورونا.

يدفع تصاعد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا، والذى يفاقمه تنامى الخلاف الأمريكى الصيني، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار الفائدة عالميا المعدن النفيس، الذى يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تحقيق زيادة شهرية بنسبة 3%.

يرتبط ظهور مصطلح الملاذات الآمنة بأوقات الحروب والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو مصطلح يتعلق بالأصول التى يلجأ إليها المستثمرون خلال فترة عدم الاستقرار وارتفاع المخاوف فى الأسواق، إذ يقلق المستثمرون من قدرتهم على الوصول على الأموال واستخدامها أكثر من قلقهم إزاء العائد الذى من الممكن أن يربحوه من الأسواق.