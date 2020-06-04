شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.11% خاسراً 80.21 نقطة ليصل إلى مستوى 7142.20 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.04% خاسراً 2.63 نقطة ليصل إلى مستوى 7474.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.9 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال.

وتراجع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.91%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.48%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.15%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.95%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.92%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.83%، السلع طويلة الأجل بنسبة 0.79%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.39%.

وارتفع 50 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 4.96%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 3.28%، ثم سهم "مسك" بنسبة 2.96%، فيما تراجع 135 سهماً على رأسها سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 5.01%، ثم سهم "معادن" بنسبة 2.40%، ثم سهم "ساب" بنسبة 2.31%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 192.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية-زين السعودية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، وجاءت أبرز قرارتها وهى:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

4. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (بي دي أو) لمراجعة حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

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5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 2,886,332 ريال سعودي.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لرئيس المجلس نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية 916,793 ريال حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة، وقد تم انهاء العقد بتاريخ 30 يونيو 2019م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة رائد بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 531,981 ريال سعودي.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2019م مبلغ وقدره 539,423 ريال سعودي.

9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

10. الموافقة على صرف مبلغ اجمالي مقداره 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م