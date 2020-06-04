شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إنه حفاظًا على موظفى البنك، والعملاء، تم اتخاذ إجراءات فورية لنشر شرائح عازلة لكافة مكاتب خدمة العملاء والاستقبال وشبابيك الخدمة "التللرات"، والمكاتب المواجهة للعملاء، وتم بالفعل من الانتهاء من 28 فرعًا على أن يتم تغطية كافة فروع البنك البالغ عددها 518 تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع القادم، ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا.

ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن البنك ملتزم بالتعامل بكل مهنية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وأفضل الممارسات فى عمليات التعقيم والاجراءات الاحترازية للعاملين والعملاء.

Advertisements

ضمن الاجراءات الاحترازية للعاملين والعملاء



الاجراءات الاحترازية



تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع



شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا