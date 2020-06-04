شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على كافة المسجلين ضرورة الإلتزام بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر أبريل 2020 فى الموعد القانونى المحدد له وهو 15 يونيو 2020 ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بشأن الضريبة على القيمة المضافة .

Advertisements

وأشار رضا عبد القادر، إلى أنه على المسجلين تحرى الدقة عند ملء الإقرار الضريبى، بحيث يكون معبراً عن حقيقة التعاملات بكل دقة، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون من جانب المصلحة تجاه من يقدم إقرارا مغايرا لحجم المبيعات الحقيقى.