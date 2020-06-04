شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت.. و"منازل" تنفى تسليم وحداتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحاً 8.45 ليغلق عند مستوى 5022.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحاً 5.17 نقطة ليغلق عند مستوى 55458.96 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% رابحاً 15.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4162.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44%، رابحاً 17.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4051.17 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 154.8 مليون سهم بقيمة 24.3 مليون دينار كويتى عبر 6987 صفقة، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.49%، أعقبه قطاعى السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.025، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%.

وجاء سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.55%، يليه سهم الشركة الأهلية للتأمين بنسبة 9.09%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.37%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.27% ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.50%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 4.94%.

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وفي سياق متصل قالت شركة منازل القابضة، إنه تعقيباً على الأخبار التي تم نشرها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الوحدات المسلمة بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2019 من مشروع الشركة التابعة (شركة منازل للتطوير العقاري-مصر)، وكذلك الوحدات المتوقع تسليمها بنسبة 77% في النصف الأول من عام 2020، فإن هذه الأخبار غير صحيحة، ولا أساس لهذه الأخبار مطلقاً.

وفي سياق آخر أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماوية البترولية، عن تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو لعام 2020، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020.

فيما أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 8 يونيو لمناقشة اعتماد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتوزيعات الأرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، علماً بأن تلك التوصيات تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة.