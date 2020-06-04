شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% خاسراً 1.29 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 982.7 ألف سهم بقيمة 282.7 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.49% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.04% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.33%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.69%، كما تراجع شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3%، فيما ارتفع الخدمات بنسبة نمو 1.94% مدفوعاً بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 1.71%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.99%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن شراء المساهم عبد الحميد زينل محمد زينل عدد 46200 سهم ليرفع مساهمته من الشركة من 6.49% تعادل 1.6 مليون سهم إلى 6.67% تمثل 1.7 مليون سهم.

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فيما أعلنت بورصة البحرين، أنه ابتداءً من اليوم الخميس، سوف يتم إلغاء إدراج أسهم بنك طيب من لوائح البورصة، وذلك بناء على طلب البنك.

كما أعلنت بورصة البحرين، بانه سيتم اليوم الخميس، إداراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية، ومدته 3 شهور، والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين.